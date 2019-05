Sport e formazione: Lampedusa, il 18 maggio “Libera la natura” con don Ciotti. Oltre 700 ragazzi alla staffetta per la pace, la solidarietà e l’integrazione

Più di 700 ragazzi e ragazze delle scuole elementari, medie e superiori parteciperanno sabato 18 maggio a Lampedusa alla tappa del progetto “Libera la natura” alla presenza di Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. I ragazzi dell’Istituto onnicomprensivo “L. Pirandello” e i bambini della scuola primaria parteciperanno a una staffetta per far correre un messaggio di pace, di solidarietà e di integrazione.

Don Luigi Ciotti, spiega una nota, incontrerà tutti gli studenti dell’isola venerdì 17 maggio. I ragazzi si passeranno tra le mani un testimone dal valore simbolico: un pezzetto di legno che arriva proprio da Lampedusa, ricavato da uno dei tanti barconi che su queste nostre coste approdano.

“Un legno – prosegue la nota – che racconta naufragi e vite spezzate dalla povertà e dalla guerra, perché mai come in questo momento il nostro Paese ha bisogno che tutti, tengano in mano il testimone dell’impegno e della responsabilità”. Per questo, sarà “una staffetta di gioia, ma anche di impegno, memoria e riflessione per chiedere speranza e concretezza. Quella speranza che ha il volto degli esclusi, dei poveri, il volto di quelle persone vittime delle false promesse”. “Di corsa a Lampedusa – conclude Libera – per creare le condizioni affinché chi fugge dalla disperazione, dalla fame, da situazioni di miseria e povertà possa trovare accoglienza, ma anche libertà e dignità”.