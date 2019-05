Salute mentale: Roma, domani convegno su “Criticità, urgenze e possibili soluzioni”. Tra i promotori la Comunità di Snt’Egidio

“Criticità, urgenze e possibili soluzioni nella salute mentale della Regione Lazio” è il titolo del convegno che si terrà domani a Roma, dalle 9 alle 14, nella sala Tirreno della Regione Lazio. A promuovere l’appuntamento è Unasam (Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale) e la Comunità di Sant’Egidio, in collaborazione con altre associazioni attive sul territorio laziale. Il convegno intende illustrare un nuovo modello regionale di cura della malattia psichiatrica, basato sulla residenzialità delle persone con disturbi mentali, su una rinnovata organizzazione dei dipartimenti di salute mentale e su un finanziamento pubblico adeguato, in grado di garantire l’erogazione di servizi capillari e partecipati attivamente dai cittadini, insieme alla possibilità di vivere in normali abitazioni inserite nel tessuto cittadino. È chiara anche l’urgenza di intervenire con politiche adeguate su tutti i fattori determinanti della salute e delle diseguaglianze nella salute: sanitari, sociali, economici, lavorativi, culturali, ambientali, per consentire alle persone di vivere una vita libera, dignitosa ed in relazione con gli altri, mettendo al bando trattamenti inumani e degradanti, a partire dalla contenzione meccanica e di ogni forma di segregazione.