Pastorale salute: Vinai (Cei), “Il Servizio tutela minori sta lavorando con un impegno preciso”

Quasi una donna su 3 nel mondo ha subito abusi. Sul tema della violenza è intervenuta Emanuela Vinai, coordinatrice del Servizio nazionale per la Tutela dei minori della Cei, nell’ambito del convegno nazionale della pastorale della salute. “Secondo una ricerca Istat alle donne straniere si consiglia di denunciare più che alle italiane, forse perché si pensa che abbiano una famiglia che le supporti. Ma la famiglia non può prendere il posto del sistema giudiziario”. Vinai ha spostato la questione anche sul piano economico: “La violenza di genere costa ogni anno in Italia 17 miliardi di euro”. “I minori con handicap – ha aggiunto – hanno il doppio di probabilità di essere abusati. I due terzi degli abusi avviene in famiglia”. E riguardo agli abusi in ambito ecclesiastico ha aggiunto: “Il Servizio tutela minori della Cei sta lavorando con un impegno preciso. La Chiesa si sente investita dal compito”.