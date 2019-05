Papa Francesco: udienza, saluta partecipanti primo incontro Family International Monitor

foto SIR/Marco Calvarese

Durante i saluti in lingua inglese, il Papa ha salutato in particolare i rappresentanti dei Centri e Istituti universitari per gli Studi sulla famiglia, provenienti da diversi Paesi, riuniti per il loro primo incontro del Family International Monitor, promosso dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. “Tale riunione – ha fatto notare Francesco – avviene in occasione della Giornata internazionale della famiglia, che quest’anno richiama il ruolo delle famiglie nella cura del creato, nostra casa comune”.