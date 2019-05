Papa Francesco: 20mila in piazza, fa salire 8 bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Quando il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro, alle 9.10 circa, la jeep bianca scoperta era più affollata del solito: a bordo sono saliti infatti otto bambini, maschi e femmine, tutti riconoscibili da un cappellino bianco con la scritta “Auxilium” e da magliette blu o bianche con i quattro imperativi di Francesco per i migranti: “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”. A fare da coreografia alla piazza moltissime bandiere colorate, tra cui quella bianco e azzurra dell’Argentina. Ventimila oggi i fedeli in piazza, stando ai dati forniti dalla Prefettura della Casa Pontificia, provenienti anche dalla Repubblica di Corea e da Taiwan. Moltissimi gli studenti, con i loro cappellini multicolori che hanno sventolato a più riprese al passaggio del Papa. Terminato il giro tra i vari settori della piazza, Francesco si è congedato dai suoi piccoli ospiti, salutandoli uno per uno, prima di farli scendere dalla papamobile per poi compiere, come di consueto, a piedi il tragitto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato. Oggi il tempo a Roma è variabile e minaccia pioggia, i fedeli sono stati costretti ad aprire a tratti gli ombrelli o a ripararsi tramite gli impermeabili.