Manifesto per l’Università: Manfredi (Crui), “educare i giovani ad affrontare il cambiamento con curiosità e attenzione agli altri”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)”

“Il Manifesto per l’Università è un documento molto importante che è stato condiviso alla Conferenza dei rettori e dalla Conferenza episcopale per definire una piattaforma di valori comuni intorno ai quali portare avanti l’educazione dei nostri giovani, a partire dal tema dell’inclusione, della tolleranza, della comprensione degli altri nella diversità, della democrazia, che sono valori fondanti della formazione, mettendo al centro l’uomo e l’attualità dell’umanità”. Lo dichiara al Sir Gaetano Manfredi, presidente della Crui (Conferenza dei rettori delle Università italiane) e rettore dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, a margine della firma, oggi pomeriggio a Roma, del Manifesto per l’Università sottoscritto da Cei e Crui.

“Oggi – aggiunge – sono in atto grandi trasformazioni culturali, digitali, geopolitiche. Dobbiamo educare i giovani ad affrontare il cambiamento con curiosità e attenzione agli altri. È necessaria quest’alleanza che parte dalla cultura”. Dicendosi molto fiducioso dei frutti che potrà dare l’iniziativa, Manfredi ricorda che a livello concreto la collaborazione con le Università cattoliche già esiste, ma adesso, grazie al Manifesto, diventerà ancora più efficace.