Maltempo: Protezione civile, “in arrivo temporali al Sud. Allerta arancione in Calabria, gialla in quattro Regioni”

“Un’ampia area ciclonica centrata sull’Italia e alimentata da un nucleo freddo in discesa sull’area tirrenica determinerà condizioni di instabilità al Sud, in particolare su Calabria e Sicilia, con piogge, temporali, locali grandinate e venti forti”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dalla giornata di domani, giovedì 16 maggio, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in particolare sui settori nord-orientali, e sulla Calabria, in particolare sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, giovedì 16 maggio, allerta arancione sui settori meridionali della Calabria. È stata inoltre valutata allerta gialla in Abruzzo, sui settori orientali dell’Emilia Romagna, sulla Sicilia nord-orientale e sui settori centro-settentrionali della Calabria.