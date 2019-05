Libri: Fondazione Ozanam, il 21 maggio a Roma presentazione di “Educare alla responsabilità”

Sarà presentato martedì 21 maggio, alle 17.45 presso l’Angelicum, Pontificia università S. Tommaso d’Aquino a Roma, il libro “Educare alla responsabilità”, edito Angelicum University Press e nato da un’idea della Fondazione beato Federico Ozanam – San Vincenzo de’ Paoli. “Il volume – spiega Giuseppe Chinnici, presidente della Fondazione – caratterizzato da un approccio interdisciplinare, nasce dall’esigenza di rivolgersi alle giovani generazioni per coinvolgerle in una analisi sul significato della responsabilità in un mondo che sta cambiando nella consapevolezza di cercare di costruire una società rispettosa dell’altro e delle regole”. Gli autori coinvolti, coordinati dai docenti universitari Cosimo Costa, Marco Ivaldo e padre Giuseppe Marco Salvati, hanno scritto i loro interventi sulla responsabilità partendo dal loro vissuto professionale per offrire ai giovani utili spunti di riflessione per il loro futuro. Una ventina gli autori che prenderanno parte alla presentazione. Nata nel 1999 per iniziativa della società S. Vincenzo de’ Paoli e dei Gruppi di volontariato vincenziano, la Fondazione è espressione delle istituzioni che operano in Italia e nel mondo per l’assistenza ai poveri secondo lo spirito vincenziano e in attuazione dei principi della carità cristiana.