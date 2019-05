Facoltà teologica Triveneto: uscito “Studia patavina”, focus dedicato al tema del viaggio

È dedicato al tema del viaggio il focus dell’ultimo fascicolo di “Studia patavina”, la rivista della Facoltà teologica del Triveneto, intitolato “Tra interiorità e intimità. Percorsi spirituali”. Il viaggio proposto dalla rivista, secondo quanto riferito da Luciano Bertazzo, docente della Facoltà e coordinatore dell’approfondimento, si colloca nel filone di ricerca della “teologia pratica” promosso dalla Facoltà e, attraverso quattro contributi – a firma oltre che di Bertazzo, anche di Roberto Repole, Daniele Loro e Marzia Ceschia –, si pone sulla linea della riflessione cristiana sul tema dell’interiorità. Oltre al focus, il fascicolo propone altri articoli su diversi temi: Christoph Theobald, “S’entendre dans l’Église et dans la société. Pour une articulation entre autorité et dialogue” (testo originale francese della prolusione al dies academicus della Facoltà per l’anno 2018/19); Gianfranco Maglio presenta un contributo sulla Legittimità della filosofia cristiana. Alcuni spunti e prospettive a partire da Étienne Gilson; Marco Benazzato offre una riflessione dal titolo “Cittadini si diventa. Spunti per una teoria della cittadinanza”; Pierluigi Lia propone un articolo su Leopardi: contraddittorietà e sonorità dell’essere; Tiziano Civettini interviene sulla questione “Chi è mio fratello e mia sorella?”.