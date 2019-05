Elezioni europee: Truffelli (presidente Ac) venerdì a Ravenna per presentare il libro “La P maiuscola. Fare politica sotto le parti”

Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione cattolica, sarà venerdì a Ravenna per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo “La P maiuscola. Fare politica sotto le parti” (edizioni Ave). L’incontro, organizzato dall’Ac diocesana, dall’associazione Benigno Zaccacnini, dal Centro studi Donati, dalle Acli, dall’Ucid e da Confcooperative in vista delle elezioni europee del 26 maggio, fa parte delle iniziative per il trentennale della morte di Benigno Zaccagnini. La presentazione prenderà il via alle 18 nella Sala Ragazzini e sarà moderata da Francesca Masi, vicepresidente adulti di Ac. Professore di storia delle dottrine politiche all’università di Parma, Truffelli è da maggio 2014 il presidente nazionale di Ac, dopo aver ricoperto vari incarichi all’interno dell’associazione. Tra il 2007 e il 2008 è stato anche direttore editoriale dell’Ave, l’editrice di Ac.