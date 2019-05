Economia: Mattarella, “necessario uno sforzo collettivo per rilanciare la fiducia di famiglie e imprese”

“In una fase di congiuntura economica debole, anche sul fronte della domanda interna, è necessario uno sforzo collettivo con misure appropriate per rilanciare la fiducia di famiglie e imprese, gli investimenti, l’innovazione, i finanziamenti all’economia reale e l’occupazione”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio che ha inviato al presidente di R.E TE. Imprese Italia, Giorgio Merletti, in occasione dell’assemblea annuale.

Per il Capo dello Stato, “il ruolo dei corpi intermedi e dell’associazionismo, indispensabile per rappresentare le piccole e medie imprese e l’artigianato, base del nostro tessuto economico e sociale, può contribuire a una visione di ampio respiro su come cambiare in meglio l’Italia, l’Europa e il nostro futuro”.