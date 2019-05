Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg politico della Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Il governo alle imprese: priorità abbassare le tasse

La volontà del governo è non alzare l’Iva ma non sarà un’impresa facile. A dirlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’assemblea di Rete imprese. Per Conte ridurre il peso fiscale sulle aziende è una priorità. Gli imprenditori bocciano reddito di cittadinanza e Quota 100 perché li giudicano provvedimenti del ‘non lavoro’. Non apprezzano neppure il salario minimo. All’assemblea il messaggio del Capo dello Stato: “L’Unione europea è la nostra casa comune, c’è l’opportunità di rilanciarla”, sottolinea Mattarella.

Il ‘piano Italia’ del Pd, 800mila posti di lavo

È pronto il piano per il Paese del Pd con misure choc: uno stipendio in più per 20 milioni di italiani. L’equivalente di 1.500 euro in busta paga tagliando il cuneo fiscale. E ancora: un fondo per lo sviluppo verde per 800mila posti di lavoro. Scuola e università a costo zero per 7 milioni di famiglie. In caso di crisi il Pd è pronto. “Bisogna tornare alle urne”, dice Zingaretti che boccia qualsiasi ipotesi di intesa coi Cinque Stelle. “Chi li vota – spiega – si tiene Salvini”.

Europee, un manifesto bipartisan per l’agenda digitale

L’agenda digitale sia centrale in Europa. Tutti i partiti si devono impegnare nel nuovo Parlamento a sostenere gli investimenti in ricerca e formazione. Lo chiede il Manifesto europeo per l’innovazione promosso dall’Associazione giovani innovatori, presentato oggi alla Camera. Arriva il sostegno bipartisan: dal governo, con il sottosegretario Vincenzo Zoccano al Pd con Anna Ascani che sottolinea: “L’Europa deve fare di più”.

Il premier al Giro: tifiamo italiano

Sotto una pioggia torrenziale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato oggi il via alla quinta tappa del Giro d’Italia, la Frascati-Terracina. “L’Italia vi guarda”, ha detto il premier ai corridori in partenza dai castelli romani. Il Giro, ha aggiunto, “è anche un modo per far conoscere la nostra penisola”. Sul palco, prima della partenza, Conte ha salutato la maglia rosa Roglic e il campione siciliano Vincenzo Nibali: “Noi – ha detto Conte – tifiamo italiano”.