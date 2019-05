Diocesi: mons. Nerbini (vescovo eletto Prato), “tante sfide ci interpellano, potremo fare molto lavorando insieme”

“Sono tante le sfide che ci stanno di fronte e ci interpellano. Credo che, e da parte mia farò quello che è in mio potere, potremo fare molto lavorando insieme, mettendo a frutto le tante risorse e competenze che il mondo laicale e associativo particolarmente numeroso offre, e avvalendoci della collaborazione e della preghiera dei religiosi e delle religiose”. Lo scrive mons. Giovanni Nerbini, nominato oggi da Papa Francesco vescovo di Prato, nel messaggio inviato alla comunità diocesana di cui è stato chiamato ad esserne il pastore.

“Fin dal momento in cui mi è stata trasmessa la nomina a vescovo di Prato da parte del Santo Padre – confida – ho sentito il bisogno di rimettermi totalmente nelle mani del Signore misurando la sproporzione tra la responsabilità affidatami e la pochezza della mia persona, ma anche quello di accogliere con fiducia il dono che mi veniva elargito”. “Ho iniziato da subito a pregare per questa nostra Chiesa che, per ora, ho conosciuto e apprezzato solo attraverso la figura del vescovo Franco, al quale già mi sento legato da fraterna amicizia e che ringrazio per quanto ha fatto in questi anni di servizio pastorale”, prosegue mons. Nerbini.

Nel suo primo messaggio, il vescovo eletto rivolge “ un particolare saluto ai fanciulli, agli adolescenti ed ai giovani ed al mondo della scuola che mi è particolarmente caro dal momento che mi ricorda una larga parte della mia esperienza professionale e di vita e nel quale mi trovo sempre a mio agio, come a casa”. E poi un pensiero alle famiglie, alle persone che soffrono per diverse cause. Mons. Nerbini assicura poi “un dialogo franco e cordiale ed una fattiva collaborazione” con le autorità e chi si occupa della comunità civile ed esprime verso i sacerdoti “il desiderio di costruire con tutti un rapporto di amicizia e di comunione autentica, indispensabili non solo per un lavoro pastorale efficace ma soprattutto per una testimonianza autentica e credibile dell’amore che ci viene da Dio”.