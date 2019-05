Diocesi: Milano, 10mila giovani animatori a “Caccia di talenti” venerdì in piazza Duomo con l’arcivescovo Delpini

Saranno oltre 10mila i giovani volontari che venerdì pomeriggio, alle 18.30, si ritroveranno con l’arcivescovo Mario Delpini in piazza Duomo, a Milano, per dare il via alla “Caccia ai talenti” nel centro della città, una grande festa che darà il via all’Oratorio estivo 2019. Nel corso della manifestazione mons. Delpini conferirà il mandato agli adolescenti che quest’anno, alla chiusura delle scuole, si metteranno al servizio dei più piccoli negli oratori della diocesi, guidati da sacerdoti, religiosi e religiose, giovani e volontari. Gli animatori (ne sono attesi 10mila) si ritroveranno già alle 16, dove inizieranno una caccia ai talenti (artistici, musicali, letterari) per le vie del centro città, utilizzando un’app che avranno scaricato sul proprio smartphone. Proprio il talento è il tema guida dell’oratorio estivo di quest’anno dal titolo “Bella storia! Io sarò con te”. Ogni settimana, attraverso i segreti di una disciplina artistica diversa – dalla pittura alla scultura, dalla musica alla scrittura, fino alla fotografia –, cinque artisti speciali, che si sveleranno via via essere santi del nostro tempo – madre Teresa di Calcutta, Gianna Beretta Molla, padre Pino Puglisi, Francesca Saverio Cabrini e Piergiorgio Frassati – porteranno i ragazzi in una immaginaria accademia d’arte, mostrando come hanno messo in gioco e scambiato i propri talenti, vivendo una vita a regola d’arte. “Una “bella storia” è infatti la storia dell’oratorio estivo, ma anche quella di ciascun ragazzo, quando si sente coinvolto e protagonista di una bella esperienza” spiega don Stefano Guidi, direttore della Fondazione degli oratori milanesi (Fom) e responsabile del Servizio diocesano per l’Oratorio e lo sport.