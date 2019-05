Diocesi: Assisi, domani a Perugia la presentazione del progetto #mettiamocialavoro

Sarà presentato domani, giovedì 16 maggio, alle 11.30 nella sala Falcone-Borsellino del palazzo della Provincia di Perugia il progetto #mettiamocialavoro, iniziativa con la quale la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino ha dato il suo contributo all’occupazione in una stagione in cui la mancanza di lavoro, in particolare giovanile, rimane un grande problema nel nostro paese. Il progetto è frutto di un’iniziativa della Caritas, in collaborazione con la Pastorale giovanile diocesana, la Commissione per i problemi sociali e il lavoro e il Progetto Policoro. Obiettivo è quello di avviare – grazie un piano di circa 60mila euro – due percorsi, uno lavorativo e uno di formazione professionale. Alla conferenza stampa di presentazione saranno presenti il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, Maurizio Biagioni, direttore della Caritas diocesana, e rappresentanti di Gi-Group e Ecipa Umbria, partner del progetto. La conferenza sarà anche l’occasione per il vescovo di incontrare i giornalisti umbri e dare qualche dettaglio sull’evento “Economy of Francesco” convocato dal Pontefice per marzo 2020 e ricordare l’iniziativa preparatoria che ci sarà sabato 18 e domenica 19 maggio prossimi al santuario della Spogliazione dal titolo “Dalla casa dell’io alla casa del noi”, in collaborazione con il Festival dello sviluppo sostenibile.