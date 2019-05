Cure palliative: presentazione a Berlino del libro bianco “Pal-life” della Pontificia accademia per la vita

Sarà presentato anche a Berlino, il prossimo 23 maggio, il “Pal-life, il libro bianco per la promozione delle cure palliative” testo curato dalla Pontificia accademia per la vita e preparato da un gruppo internazionale di esperti in cure palliative. “La conoscenza delle possibilità delle cure palliative non è ancora stata implementata e diffusa a sufficienza. Il Vaticano formula importanti raccomandazioni su come ogni gruppo sociale possa contribuire”, spiega una nota della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) che annuncia la conferenza stampa di presentazione del documento. “Le cure palliative possono aiutare” le persone terminali “a evitare la paura della morte dolorosa”. Alla base delle cure terminali infatti “è l’accompagnamento che è insieme medico, infermieristico e spirituale”. Alla conferenza stampa (nella sede della nunziatura nella capitale tedesca) interverranno mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, il vescovo Franz-Josef Bode (Osnabrück), presidente della commissione pastorale della Conferenza episcopale tedesca, e Thomas Sitte (Fulda), medico palliativo per bambini e adulti, presidente della Deutschen PalliativStiftung (Fondazione tedesca per le cure palliative).