Clima: Costa (ministro ambiente), “cooperiamo con 40 protocolli per Africa e Pacifico”

(DIRE – SIR) – Abbiamo 40 protocolli già sottoscritti e altri 25 sono in fase di definizione con Paesi africani e dell’area del Pacifico; l’impegno è cooperare per la salvaguardia del pianeta dai mutamenti climatici, favorendo lo sviluppo delle rinnovabili e delle tecnologie green”: così oggi all’agenzia Dire il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “La cooperazione internazionale è un riferimento importante per la tutela del pianeta” sottolinea Costa, intervistato a margine della fiera Exco2019. “Oggi siamo preoccupati dai mutamenti climatici” l’assunto del ministro. “Dobbiamo allora guardare alla green economy, agli interventi sulle tecnologie rinnovabili a salvaguardia del verde e anche dell’acqua pubblica, che è vita: l’approccio deve essere olistico, tenendo tutto insieme, in un’ottica di cooperazione, che è lo strumento piu’ corretto”. (www.dire.it)