Celam: il peruviano mons. Cabrejos (arcivescovo Truijllo) è il nuovo presidente

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, arcivescovo di Trujillo e attuale presidente della Conferenza episcopale peruviana, è il nuovo presidente del Celam, il Consiglio episcopale latinoamericano. L’elezione è avvenuta poco fa a Tegucigalpa (Honduras), dove sono riuniti i rappresentanti delle 22 Conferenze episcopali dell’America Latina e del Caribe.

Mons. Cabrejos guiderà il Celam per i prossimi 4 anni. Succede all’arcivescovo di Bogotá, il card. Rubén Salazar Gómez.

Il nuovo presidente è nato il 5 luglio 1948 nel distretto di Llama (provincia di Chota e regione di Cajamarca). Francescano appartenente all’ordine dei Frati minori, è stato ordinato sacerdote nel 1974 e consacrato vescovo nel 1988. È arcivescovo di Trujillo dal 1999. Ha guidato la Conferenza episcopale peruviana dal 2006 al 2012 e di nuovo attualmente, a partire dallo scorso anno. In occasione della visita di Papa Francesco in Perù, nel gennaio del 2018, mons. Cabrejos ha coordinato i media che hanno seguito la visita papale.