Venezuela: vescovi, in un video le immagini della repressione e della crisi umanitaria

“In mezzo alle dure situazioni che affliggono il nostro Paese e ai pericoli che vivono i cittadini negli ultimi anni, l’episcopato venezuelano si è sempre schierato in difesa del popolo”: così la Conferenza episcopale venezuelana presenta l’ultimo video pubblicato su Youtube, che contiene immagini forti della repressione e della crisi umanitaria in corso nel Paese, e ricorda le varie prese di posizioni dei vescovi contro la violenza, “da qualunque parte provenga”. I vescovi, si legge nella presentazione del video, “hanno alzato la propria voce per denunciare e rifiutare le ingiustizie che giorno dopo giorno feriscono tutta la nazione, così come l’ondata di violenza tra la popolazione. Attraverso le loro azioni, i comunicati, le esortazioni e le lettere pastorali accompagnano, animano e danno speranza a tutti i cittadini, ai fedeli e a tutti gli uomini e donne di buona volontà, unendo gli sforzi per cercare una soluzione pacifica ai conflitti esistenti”.