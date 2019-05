Pensionati: la Fap-Acli aderisce alla manifestazione nazionale “Dateci retta” del 1° giugno in piazza San Giovanni a Roma

La Fap-Acli aderisce alla manifestazione nazionale dei pensionati “Dateci retta” che si terrà sabato 1° giugno in piazza San Giovanni, a Roma.

“L’iniziativa – spiega una nota – organizzata dai sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, si propone di protestare contro alcune scelte del Governo come la pensione di cittadinanza, la cui copertura non è quella promessa nei mesi precedenti, e il blocco della rivalutazione delle pensioni, il meccanismo con cui gli assegni vengono adeguati al costo della vita”. “Il blocco, infatti, non è rivolto solamente alle cosiddette pensioni d’oro ma – prosegue la nota – intacca il potere d’acquisto, di per sé già debole, di 5,6 milioni di pensionati e costringe alcuni di loro a grosse restituzioni all’Inps delle quote di rivalutazione già assegnate”.

La Federazione anziani e pensionati (Fap) delle Acli “ritiene necessaria questa mobilitazione anche per reclamare l’assenza di misure specifiche a sostegno della sanità e del diritto alla cura, nonché la mancanza di una legge sulla non autosufficienza”. Infine, la Fap “rivendica la centralità dei diritti dei pensionati, rilanciando il tema di un invecchiamento sano e attivo in grado di soddisfare le reali esigenze di una ampia fetta della popolazione”.