Famiglia: De Palo (Forum), “partire da #assegnoXfiglio per aiuto concreto”

“La prossima legge di bilancio dovrà avere come centro strategico la famiglia. Ben vengano, dunque, tutte le iniziative che convergono verso questa direzione. Lo abbiamo detto fin dalla vigilia delle scorse elezioni politiche, non ci stanchiamo certo di ribadirlo ora: nel Paese c’è urgenza di un Patto per la natalità, un vero e proprio piano Marshall fatto di proposte e iniziative concrete che torni a far crescere il numero delle nascite in Italia”. Lo dichiara il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, alla vigilia della Giornata internazionale della famiglia, in programma domani. Intanto, prosegue De Palo, “iniziamo con #assegnoXfiglio, misura che rivoluziona la filosofia degli assegni familiari. Chiediamo al ministro per la Famiglia e la Disabilità Fontana e a tutti i partiti di maggioranza e opposizione di farsi trovare pronti di fronte a questa opportunità: così si aiutano le famiglie, così si dà ai figli la dignità di bene comune e non di interesse privato, che non sono mai stato”.