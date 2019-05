Diocesi: Senigallia, per la Notte dei Musei aperto anche Palazzo Mastai Casa Museo Pio IX

Sarà “Notte dei Musei” a Palazzo Mastai Casa Museo Pio IX sabato 18 maggio a Senigallia. L’avito Palazzo dei conti Mastai Ferretti sarà aperto per visite guidate gratuite per l’occasione della XV Notte europea dei Musei dalle ore 21 alle ore 24. Fra le più antiche dimore nobiliari di Senigallia, Palazzo Mastai sorge nel cuore cittadino a ridosso del palazzo comunale. Costruito alla fine del XV secolo, le stanze al piano nobile costituiscono la casa museo, fra i primi luoghi museali delle Marche per essere stato aperto al pubblico sin dal 1892. In questa dimora abitarono fin dal XVI secolo i Mastai e il 13 aprile 1792 vi nacque Giovanni Maria Mastai Ferretti, futuro Papa con il nome di Pio IX. “A Palazzo Mastai – si legge in una nota della diocesi di Senigallia – si possono ammirare opere d’arte di grande pregio: il salone tardo barocco riccamente decorato dal pittore Giovanni Anastasi, mobilio finemente intagliato dei secoli XVIII e XIX ed oggetti appartenuti alla famiglia comitale che vi abitò sino all’800 nonché al beato Pio IX. L’itinerario artistico nelle varie sale ripercorre pagine di storia nazionale e locale scandendo le principali tappe della vita del Pontefice che molto ha amato la Chiesa e la sua natia Senigallia, beneficandola anche con opere assistenziali tutt’oggi attive”. Per la Notte dei Musei sarà possibile visitare Palazzo Mastai con accesso cadenzato a gruppi ogni venti minuti (primo accesso alle ore 21; ultimo alle ore 23,40). Pure la Pinacoteca Diocesana a piazza duomo, in questa notte dedicata alla cultura, sarà aperta ad ingresso gratuito dalle ore 21 alle ore 24, con la possibilità di ammirare in visita guidata pure la preziosa “Pala di Senigallia” del Perugino.

Palazzo Mastai Casa Museo Pio IX, apre gratuitamente anche nei giorni feriali con orario 9-12/16-18. I Musei diocesani di Senigallia aderiscono all’Associazione Musei ecclesiastici italiani. Info: www.diocesisenigallia.it; www.pionono.it.