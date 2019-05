Diocesi: Pescara-Penne, il 16 maggio a Spoltore convegno “Comunità e integrazione” in vista dei 10 anni della Festa dei popoli

Sarà dedicato a “Comunità e integrazione” il convegno in programma a Spoltore giovedì 16 maggio per iniziativa della Fondazione Caritas della Chiesa di Pescara-Penne e del Comune di Spoltore.

Dalle 18, presso la sala consiliare, si svolgerà il primo dei tre appuntamenti in preparazione della Festa dei popoli del mese di giugno, evento che quest’anno festeggerà il decimo anniversario.

Il convegno del 16 maggio offrirà l’occasione di confronto “su un argomento così attuale e urgente” – spiega Roberta Rullo, assessore alla Cultura della cittadina adriatica – e proporrà le esperienze di diversi testimoni nell’ambito dell’integrazione. Dopo il saluto di Luciano Di Lorito, sindaco di Spoltore, interverranno, Stefania Maselli, responsabile Integrazione e inclusione lavorativa presso il Servizio centrale dello Sprar/Siproimi, don Lucio Ciardo, direttore Caritas diocesana di Ugento-Santa Maria di Leuca, e Khalid Kakar, autore del libro “Ho imparato dalle formiche. Il sogno di pace di un afghano in Italia”.

“La Fondazione Caritas lavora da anni con i Comuni del territorio per la gestione del sistema di accoglienza Sprar/Siproimi”, racconta don Marco Pagniello, direttore della Fondazione Caritas. “Abbiamo sperimentato il ruolo centrale del lavoro di integrazione che avviene all’interno delle comunità perché, soprattutto nei piccoli centri, si riesce ad attivare una prossimità e una conoscenza più diretta che aiuta ad abbattere i muri e andare oltre i pregiudizi”.

Per sabato 25 maggio sono in calendario i successivi appuntamenti: alle 8.30, presso l’Istituto Alessandrini di Montesilvano, un momento di riflessione con gli studenti su buone prassi e modelli di integrazione e, alle 18.30, presso lo Spazio Matta, a Pescara, la proiezione del cortometraggio “Frontiera” di Alessandro Di Gregorio, vincitore del David di Donatello 2019.