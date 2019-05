Comunità Nuovi Orizzonti: Frosinone, domani incontro con di Montigny su “l’economia sferica”

Un incontro con l’esperto di marketing Oscar di Montigny su “L’economia sferica e le nuove leggi della relazione”. Si svolgerà domani, mercoledì 15 maggio, alle 18, nella Cittadella Cielo della Comunità Nuovi Orizzonti, a Frosinone. Di Montigny è direttore marketing, comunicazione e innovazione di Banca Mediolanum. Ha ideato e fondato la Mediolanum Corporate University, riconosciuta dal Global Council of Corporate Universities di Parigi fra le migliori corporate university al mondo. A lui si deve l’ideazione e la divulgazione dei principi dell’“Economia 0.0” in cui coniuga business e management con filosofia, arte e scienza. Nel suo blog “Riflessioni per il Terzo Millennio”, l’esperto di marketing spiega come i mega-trend del futuro potranno determinare nuovi scenari sociali e di mercato. Oscar di Montigny è anche autore del best-seller “Il tempo dei nuovi eroi. Riflessioni per il terzo millennio” (ed. Mondadori, 2016).