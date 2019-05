Calcio: Mattarella, “società siano sempre più attente ai vivai e non a interessi economici, abbiano grande cura dei giovani e meno attenzione ai diritti tv”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Mi auguro società di calcio sempre più attente ai vivai e agli aspetti sportivi che non agli interessi economici; mi auguro sempre società di calcio che abbiano una grande cura dei giovani, anche nella responsabilità che un fenomeno sociale così diffuso come il calcio, così seguito, comporta. E, quindi, meno attenzione ai diritti televisivi – se posso dirlo – ma più impegno per i giovani calciatori da far crescere e per i talenti da far esprimere”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le finaliste della Coppa Italia di calcio – Atalanta e Lazio – che domani sera allo Stadio Olimpico si contenderanno il trofeo.

Il Capo dello Stato ha confidato che “quando guardo una partita di calcio – cosa che non mi capita di frequente ma sempre volentieri – mi auguro di vedere, come sarà certamente domani, un incontro di alta qualità sportiva, non dico senza ammonizioni perché quelle, nella foga del gioco, a volte sono anche provocate involontariamente, ma senza simulazioni, senza infingimenti, senza cioè quello che appanna lo smalto del fascino di uno sport così bello come il calcio. È un augurio che vi faccio”.

Il presidente si è augurato di vedere “tifoserie che accompagnino le squadre con grande senso della civiltà; che gli stadi tornino a essere sempre luoghi in cui si possa andare con i bambini, con serenità, senza che vi siano né violenze fisiche né violenze verbali”. “Mi auguro, cioè – ha precisato – che il calcio sia, come quasi sempre avviene e come è in grado di fare, un fenomeno sociale apprezzato, vissuto e amato da tanta gente del nostro Paese”.

Mattarella ha espresso gli auguri “anche all’arbitro” che “deve essere sempre un protagonista silenzioso delle partite e il suo compito è guardato sempre con grande attenzione, ai raggi X”. E ha concluso facendo l’“in bocca al lupo per domani a entrambe le squadre” e dicendosi “rigorosamente imparziale. Lo sono per il mio ruolo; lo sono per la simpatia che le due squadre suscitano”.