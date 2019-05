Alcol: Relazione al Parlamento, “nel 7,8% di incidenti stradali un conducente in stato di ebbrezza”. Domani a Roma l’Alcohol Prevention Day 2019

“Nel 7,8% degli incidenti stradali un conducente era in stato di ebbrezza”. Lo rivela la Relazione al Parlamento sugli interventi realizzati nel 2018 in materia di alcol e problemi correlati, trasmessa dal ministro della Salute Giulia Grillo alle Camere. Carabinieri e Polizia stradale, organi che rilevano circa un terzo del totale degli incidenti stradali con lesioni, hanno reso disponibili i dati riferiti all’anno 2017 sulle contravvenzioni elevate per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti in occasione di incidente stradale. Da tali dati risulta che, in totale per i due organi di rilevazione, “sono 4.575 gli incidenti stradali per i quali almeno uno dei conducenti dei veicoli coinvolti era in stato di ebbrezza e 1.690 sotto l’effetto di stupefacenti, su un totale di 58.583 incidenti. Il 7,8% e 2,9% degli incidenti rilevati dai Carabinieri e dalla Polizia Stradale è correlato dunque, rispettivamente ad alcol e droga, percentuali in aumento rispetto al 2015 quando erano pari al 7,6% e al 2,3%”.

Anche quest’anno si terrà a Roma, domani, 15 maggio, il workshop annuale Alcohol Prevention Day 2019, finanziato dal ministero della Salute e organizzato dall’Istituto superiore di sanità, avvalendosi della collaborazione con la Società italiana di alcologia (SIA), Associazione italiana club alcologici territoriali (Aicat) e Eurocare.