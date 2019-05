Accolti.it: don Angelelli (Cei), “convergere le realtà riabilitative mantenendo l’identità”

Una delle sessioni all’interno del convegno Cei di Caserta è stata dedicata ieri al progetto “Accolti.it”, nato lo scorso anno come forma di collaborazione fra le strutture cattoliche di riabilitazione soprattutto in ambito mentale. “L’obiettivo è far conoscere fra di loro queste realtà e offrire un luogo di incontro di conoscenza e se possibile di collaborazione”, ha spiegato don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale di Pastorale della salute della Cei. Il progetto vedrà uno sviluppo perché l’obiettivo è trasformare la collaborazione in rete. “Da questo convegno – ha detto Angelelli – parte la proposta di ‘Accolti.it II’ previsto per il prossimo ottobre”. “Anche le realtà riabilitative cattoliche in Italia a volte, pur insistendo in un territorio vicino, non si conoscono. Avere quindi un terreno comune di conoscenza e progettualità è fondamentale. Il verbo che abbiamo consegnato è convergere per fare le cose insieme mantenendo la propria identità”. Nell’ambito della sessione Accolti.it è stato inoltre presentato un eventuale percorso di valutazione “per rendere evidenti – ha spiegato Roberto Franchini,docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – gli esiti qualitativi delle organizzazioni partecipanti, secondo un modello completo, non limitato a risultati clinici e funzionali, ma aperto ad aspetti come l’inclusione, l’integrazione, la spiritualità che valutano la pienezza esistenziale della persona”.