Ucid: Roma, un convegno in memoria dell’imprenditore Angelo Ferro

Un convegno per ricordare Angelo Ferro, imprenditore, docente padovano, figura storica degli imprenditori e dirigenti d’azienda cattolici e creatore della Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus. Si svolgerà il 23 maggio, a Roma, all’Istituto Luigi Sturzo. L’incontro è promosso dal Movimento nazionale dei giovani dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid) e sarà il primo di una serie di appuntamenti per far conoscere, ai soci giovani, la storia, i protagonisti e la mission dell’Unione degli imprenditori: “Abbiamo voluto iniziare proprio dal professor Ferro, interprete autorevole dei valori della nostra associazione – afferma Benedetto Delle Site, vice presidente nazionale dei Giovani Ucid -. Molti di noi appartenenti alla nuova generazione degli imprenditori e dei dirigenti che s’ispirano alla dottrina sociale della Chiesa, non hanno avuto modo di conoscere personalmente Angelo Ferro ed è per questa ragione che abbiamo chiamato alcune delle personalità che a vario titolo sono state vicine al docente padovano”. Tra questi, Stefano Zamagni, presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali, Giovanni Bazoli, presidente emerito di Banca Intesa-San Paolo, Giuseppe De Rita, presidente del Censis, Giovanni Scanagatta, economista e studente del professor Ferro, Davide Viziano, Ad del Gruppo Viziano e vicepresidente dell’Ucid, Manlio d’Agostino Panebianco, segretario dell’Ucid, docente e già segretario di Ferro nell’Ucid a Padova.