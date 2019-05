Striscione Forza Nuova: Rossini (Acli), “vergognoso gesto contro Papa Francesco”

“Amarezza e indignazione per il gesto di Forza Nuova contro Papa Francesco”. L’esprime il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, riferendosi allo striscione esposto dal movimento di estrema destra in via della Conciliazione con il quale contesta le posizioni del pontefice in favore dell’accoglienza dei migranti. “Copre solo la pochezza e la violenza di certi intenti politici – aggiunge Rossini -. Siamo vicini al Santo Padre e invitiamo tutta la società civile a fare altrettanto, perché tocca a noi difendere chi difende i poveri”.