Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Elemosiniere del Papa riattiva corrente in stabile occupato, attacco in chiesa del Burkina Faso, operazione antimafia contro il clan Fontana

Elemosiniere del Papa riattiva la corrente in stabile occupato

Polemiche sull’elemosiniere del Papa che ha riattivato l’elettricità a Spin Time, palazzo occupato al buio dal 6 maggio per una morosità.”L’ho fatto per i bambini”, ha detto il cardinale Krajewski in un’intervista al Corriere della Sera. “Mi assumo tutta la responsabilità . E non devo dare spiegazioni, c’è poco da darne” ha ribadito. E poi diretto a Salvini ha fatto sapere: “Da questo momento pagherò io le bollette”.

Terrorismo: attacco in una chiesa in Burkina Faso, cinque morti

Un gruppo di uomini armati tra i venti e i trent’anni, sedicenti jihadisti, ha fatto irruzione aprendo il fuoco in una parrocchia in Burkina Faso uccidendo il sacerdote, di 34 anni, e altre cinque persone. I terroristi hanno poi incendiato la chiesa e alcuni negozi, oltre a un ambulatorio.

Mafia: operazione Gdf contro il clan Fontana, 6 arresti

I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalista Organizzata, stanno eseguendo 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere e il sequestro preventivo di due società. L’indagine ha consentito di portare alla luce una vera e propria organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa Fontana della zona Acquasanta Arenella di Palermo, i cui vertici, usciti di galera, si erano stabiliti a Milano.

Maltempo: altra settimana di instabilità meteo. Allerta arancione in Emilia Romagna, gialla in Toscana

Ancora maltempo sull’Italia con neve in quota, grandine e raffiche di vento. E sarà una settimana nel segno dell’instabilità atmosferica anche quella che si apre oggi, con clima fresco. In Emilia Romagna estesa l’allerta meteo arancione, in Toscana quella gialla e in Liguria l’avviso di venti di burrasca.

Televisione: Rai, cancellate 3 puntate del lunedì di Fazio

Chiuderà stasera con tre settimane di anticipo “Che fuori tempo che fa”, l’appuntamento col programma tv di Fazio del lunedì sera. Lo ha annunciato ieri lo stesso conduttore. Rai1 specifica: nessun taglio, ma normali cambiamenti al palinsesto legati ai periodi elettorali. L’ad Salini e la direzione editoriale non sarebbero però stati avvisati.