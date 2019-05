Paesi Bassi: re-stiling e rilancio del sito dei vescovi kathiekleven.nl. Materiale a servizio delle parrocchie

Riparte, rinnovato, kathiekleven.nl, il sito web della conferenza episcopale olandese: dopo averlo voluto e fatto nascere nel 2016, i vescovi hanno deciso alla fine del 2018 di continuare l’esperienza di questo spazio virtuale per altri tre anni. Il sito è stato aggiornato per poter ospitare oltre alle clip anche foto, podcast e articoli, tra attualità e approfondimenti. Temi di fondo l’attualità ecclesiale in Olanda e in Vaticano. A coordinare l’attività del sito è Daphne van Roosendaal. “Il nuovo design del sito web offre ai visitatori un’esperienza migliore” ha spiegato, sottolineando in particolare la novità della sezione “per le parrocchie” che è stata introdotta nella struttura della home page: “È un servizio con il quale vogliamo essere utili alle parrocchie” che possono utilizzare gratuitamente il materiale per i propri siti o le proprie riviste. Saranno a disposizione anche foto senza royalty del fotografo Ramon Mangold, messe a disposizione grazie a un accordo sui diritti d’uso con il fotografo”. C’è anche uno spazio dedicato all’approfondimento sulla fede cattolica per “le persone che vogliono saperne di più a riguardo”, con materiali su una serie di temi specifici che “sono pratici nel design e utili per le équipe pastorali e i gruppi di lavoro nelle parrocchie”. Nel corso del 2019 inizierà anche la trasmissione in diretta streaming dell’eucaristia nei giorni feriali.