Diocesi: Sassari, ritorna il laboratorio di formazione socio-politica con p. Viguiristi su “L’Europa dei popoli”

Nuovo appuntamento del laboratorio di formazione socio-politica “Artefici di una cittadinanza inclusiva e plurale per un nuovo umanesimo dell’incontro”. Si svolgerà oggi, lunedì 13 maggio, dalle 18.30, nell’arcivescovado di Sassari. A promuoverlo la Fondazione “Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni – Nuovo Umanesimo dell’incontro” e l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi. Il relatore sarà padre Fernando De la Iglesia Viguiristi, professore alla Pontificia Università Gregoriana. Il tema scelto è “Formare e riformare un’Europa dei popoli. Il servizio della politica e degli amministratori del bene comune”. L’invito è rivolto a tutti, in particolare a studenti e amministratori.