Diocesi: Molfetta, documento e conferenza in vista delle prossime elezioni europee

Sarà presentato martedì 14 maggio, alle 19.30, all’Auditorium “Salvucci” di Molfetta il documento della Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del prossimo 26 maggio. Interverrà Ugo Villani, docente emerito di Diritto Internazionale e dell’Unione Europea. Nel testo si ricorda che “non è scontato sentire l’appartenenza all’Europa”. “Per tanti, anche tra i nostri cristiani, anche nelle nostre parrocchie, l’Europa è un’entità astratta. La conseguenza è il fondato dubbio che, a parte le cordate partitiche che ‘inviteranno’ i propri pacchetti di voti a sostenerle, il resto del mondo assisterà abbastanza estraneo a questo appuntamento elettorale e non sentirà neanche il dovere di recarsi alle urne”. Secondo la Consulta, invece, “l’Europa ci appartiene e bisogna prendere consapevolezza non solo che ci stiamo dentro, ma anche che il 26 maggio saremo chiamati a decidere che direzione deve prendere, al bivio importante della storia cui siamo giunti”. Ecco perché “dobbiamo farci delle domande che interpellano il nostro senso di responsabilità e il futuro che vogliamo costruire e consegnare”. “Si deciderà che direzione prendere in merito a temi importanti (l’ambiente, l’accoglienza, la giustizia sociale), che fanno la differenza rispetto anche all’idea stessa d’Europa per come è stata sognata dai padri fondatori”.