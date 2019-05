Celam: Tegucigalpa, da oggi assemblea generale programmatica ed elettiva

Inizia oggi a Tegucigalpa (Honduras) l’Assemblea generale ordinaria del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), che avrà carattere programmatico ed elettivo per il quadriennio 2019-2023. “Sarà una settimana – si legge nella nota pubblicata sul sito dell’organismo ecclesiale – dedicata all’esperienza della preghiera e della condivisione della vita di fede e comunione ecclesiale, a partire dalla condizione di discepoli e pastori”. Non mancherà, insieme a una verifica del lavoro compiuto nell’ultimo quadriennio, una riflessione sulle attuali problematiche dell’America Latina e dei Caraibi, rispetto ai quali non mancano le sfide pastorali per la Chiesa. Tale analisi valorizzerà la natura sinodale della Chiesa, come suo elemento costitutivo. Nel corso dell’assemblea saranno eletti il presidente del Celam e i componenti del Consiglio direttivo. Oggi, in apertura dei lavori, si terrà una conferenza stampa alla presenza del presidente uscente, il card. Ruben Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotá, e del segretario generale, mons. Juan Espinoza, vescovo ausiliare di Morelia.