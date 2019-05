Carcere: Isola solidale, il 15 maggio consegna del premio “Sulle ali della libertà” a un detenuto della casa circondariale di Rossano Calabro

Verrà consegnato nella mattinata di mercoledì 15 maggio, presso la sede di rappresentanza del Banco Bpm, in piazza del Gesù a Roma, il premio nazionale “Sulle ali della libertà” organizzato dall’associazione Isola solidale per promuovere la cultura negli istituti di pena. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, verrà assegnato quest’anno ad un detenuto della casa circondariale di Rossano Calabro (Cs) che ha conseguito in carcere la laurea in sociologia con la tesi su “La sfera pubblica: il carcere come progetto sociale”. La cerimonia si terrà a partire dalle 10.30 nel corso di un evento, coordinato dal giornalista Rai, Davide Piervincenzi, a cui prenderanno parte tra gli altri mons. Paolo Lojudice, arcivescovo eletto di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, Alessandro Pinna, presidente di Isola solidale, Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio e presidente della commissione del premio, Gabriella Stramaccioni, garante dei detenuti di Roma Capitale.

L’iniziativa – che ha ottenuto anche quest’anno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Medaglia di rappresentanza, riconoscimento che viene attribuita a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale – è patrocinato dai ministeri dell’Istruzione, università e ricerca, di Giustizia, degli Interni, del Lavoro e politiche sociali, dalla Regione Lazio, dell’VIII Municipio di Roma Capitale, dalla Comunità ebraica di Roma, dalle Acli di Roma, dal Coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane (Conosci), dalla Fondazione Ozanam, dall’associazione Antigone e da Fidu (Federazione italiana diritti umani).