Calcio: Ass. sportiva dipendenti vaticani, domenica 26 la Festa della famiglia e partita della rappresentativa femminile Scv contro As Roma

Domenica 26 maggio, al Campo Pio XI, in via S. Maria Mediatrice, 22, a Roma, l’Associazione sportiva dipendenti vaticani promuove la Festa della famiglia. Dalle 16 sono previsti animazione, giochi e tornei per bambini; alle 17,30 l’amichevole della rappresentativa femminile di calcio a 11 Scv contro AS Roma, che ha appena concluso il campionato di serie A al quarto posto; alle 19 la Supercoppa vaticana. Seguiranno premiazione e rinfresco. La rosa della selezione vaticana è composta per il 60% da dipendenti, per un altro 20% da mogli di dipendenti e per il restante 20% dalle figlie dei dipendenti che lavorano nelle strutture vaticane.

La composizione è principalmente quella di una squadra amatoriale, ma ci sono tre calciatrici in rosa con un passato importanti nel calcio femminile. A guidarle c’ è l’attaccante Eugene Tcheugoue, giovane calciatrice del Camerun a cui sono stati affidati i gradi di capitano. “Anche i vertici vaticani, alla notizia di questa novità, hanno manifestato vivo interesse e plauso per questa iniziativa – spiega Danilo Zennaro, responsabile dell’ attività calcistica delle squadre del Vaticano -. Traduciamo nella pratica gli orientamenti del Santo Padre che, all’ interno dello Stato pontificio, valorizza il contributo dei laici nella convinzione che rappresentino una ricchezza per tutta la società”.

Ad allenare la squadra è Gianfranco Guadagnoli, che sarà in panchina anche nell’ esordio internazionale fissato per il 22 giugno a Vienna contro una selezione locale. Per preparare questi due appuntamenti, in questi giorni le calciatrici biancogialle sono impegnate in un torneo organizzato dall’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù “per consentire al gruppo di trovare la migliore condizione atletica e provare le soluzioni tattiche”, spiega la team manager, Susan Volpini. La squadra femminile del Vaticano è composta da Cristina Albini, Chiara Armenti, Claudia Bassetti, Barbara De Filippi, Federica Di Lorenzo, Orietta Ferretti, Francesca Folino, Francesca Martinelli, Desire Pallotta Nardi, Rita Pietringa, Laura Pucciarmati, Eugenie Tcheugoue, Elisa Tomassini, Maura Turoli e Ilaria Valentini.