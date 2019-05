Arte e cultura: Firenze, agli Uffizi presentato #Fabbrichedistorie. Un audio percorso racconta in modo inedito 12 capolavori del museo

(Firenze) Con coraggio e profezia gli Uffizi oggi hanno presentato #Fabbrichedistorie, un emozionante audio-percorso dedicato ad alcuni capolavori del museo dove la storia delle opere si intreccia a racconti che toccano temi universali: dalla famiglia all’amicizia, dalla preghiera al viaggio. 12 narratori: “nuovi cittadini” e operatori museali. 12 narrazioni scaturite dalla contemplazione di un’ opera del museo, a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento (Gentile da Fabriano, Bellini, Botticelli, Signorelli…). 12 grandi attori che hanno donato la loro voce (Paolini, Baliani, Curino, Lazzarini…) a un progetto suggestivo e coraggioso, soprattutto per il contesto storico e culturale di oggi. “È un modo originale e innovativo di avvicinarsi alle opere d’arte – dicono le curatrici di #Fabbrichedistorie, Maria Grazia Panigada e Simona Bodo – un modello replicabile e generativo di un dialogo tra persone di culture diverse, attraverso la bellezza e la condivisione di vite”.

Le narrazioni sono disponibili in italiano, in inglese e nella lingua di alcuni narratori (arabo, farsi, mandarino, francese, spagnolo) sia sul sito web degli Uffizi sia su Spotify e altre App come Google Podcast e Apple Podcast.