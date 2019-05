Architettura sacra: Fondazione Frate Sole, VIII edizione del premio riservato ai giovani per progetti di chiese di culto cristiano

Premiare progetti di chiesa di culto cristiano oggetto di tesi di laurea, dottorato e master. Questa la finalità del Premio europeo di Architettura sacra 2019 promosso a cadenza biennale dalla Fondazione Frate Sole di Pavia.

“Giunto all’VIII edizione – si legge in una nota – il premio è finalizzato ad apprezzare le qualità e le peculiarità che fanno dello spazio sacro un luogo di esaltazione spirituale, rispondente all’acquisita concezione comunitaria dell’azione liturgica. Si tratta di un riconoscimento, per oggetto e finalità, unico al mondo che ha già premiato giovani progettisti di ogni provenienza”.

Come spiegano i promotori, “gli elaborati progettuali, oggetto di tesi di laurea magistrale, dottorato o master, dovranno far comprendere la genesi dell’opera nella sua valenza creativa, l’espressione architettonica e le soluzioni adottate in relazione alla fruizione liturgica e dovranno essere presentati, insieme ai documenti richiesti nel bando, via mail, entro e non oltre venerdì 17 maggio 2019”.

Possono partecipare i laureati che hanno sostenuto l’esame di laurea magistrale, singolarmente o in gruppo, dopo il 1° aprile 2016 e non oltre il 15 aprile 2019 presso le facoltà di Architettura europee e presso le facoltà di Architettura e Ingegneria edile italiane.

La Fondazione Frate Sole mette a disposizione 6.000 euro che, su proposta della commissione giudicatrice, potranno essere assegnati ad un solo o più progetti o divisi se verranno indicati più vincitori nel corso della cerimonia di premiazione che avverrà a Pavia il 3 ottobre prossimo.

Della commissione giudicatrice fanno parte Luigi Leoni (presidente della Fondazione Frate Sole), gli architetti Francesco Dal Co, Giorgio Della Longa, Esteban Fernandez Cobian, Caterina Parrello, il prof. Walter Zahner e don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei.