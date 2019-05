Università Cattolica: Anelli (rettore), “offrire proposte capaci di adattarsi alle istanze della società”

“In una società complessa e fluida qual è la nostra i percorsi formativi universitari oggi sono meno lineari”. Lo ha detto il rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, intervenuto all’incontro “Progettiamo il futuro”, che si è svolto oggi a Matera. “In questo contesto la creatività dei singoli studenti va accompagnata e guidata dall’università, che deve essere in grado di offrire proposte capaci di adattarsi alle istanze della società, intercettando anche i bisogni che vengono dal mercato del lavoro”, ha aggiunto. L’evento, realizzato in collaborazione con la community Alumni, rientra sia tra le iniziative promosse dall’Università Cattolica in occasione della 95ª Giornata Universitaria sia tra gli incontri organizzati nell’ambito del progetto “Università Cattolica incontra Matera 2019”. “La Giornata per l’Università Cattolica, che abbiamo celebrato domenica scorsa, sollecita una riflessione sul ruolo e la missione dell’Università che deve guidare e aiutare gli studenti a capire e a valorizzare le loro inclinazioni affinché siano utili per loro e per la società”, ha evidenziato Anelli.