Sparatoria a Napoli: oggi il card. Sepe all’Ospedale Santobono in visita a Noemi. Oggi pomeriggio veglia di preghiera

Stamattina, alle ore 11.45, il cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, sarà all’Ospedale Santobono per portarsi al capezzale della piccola Noemi, se possibile, e incontrare i genitori, i medici che la tengono in cura e la direttrice generale dell’Azienda. La piccola è stata ferita da un proiettile vagante una settimana fa in piazza Nazionale a Napoli, durante una sparatoria. Ieri si è risvegliata dal coma e respira in autonomia, anche se la prognosi resta riservata.

Oggi pomeriggio, il card. Sepe sarà al Palapartenope dove si terrà la veglia di preghiera per Noemi e per Napoli, organizzata per la diocesi da don Michele Madonna. Si va dalle ore 16 alle 24. Alle ore 18 ci sarà una meditazione con padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa pontificia. Seguirà una celebrazione eucaristica presieduta dal card. Sepe. Si prevede la presenza di migliaia di persone e particolarmente di giovani.