Rinnovamento nello Spirito: il presidente della Cei conferma la rielezione di Salvatore Martinez alla presidenza

È stata confermata dal presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, la rielezione di Salvatore Martinez alla presidenza del Rinnovamento nello Spirito Santo, fino al 2022. Riconfermati nella carica di coordinatore nazionale Mario Landi e nella carica di direttore nazionale Amabile Guzzo. Sono stati eletti inoltre gli altri tre membri del Comitato nazionale di servizio: per l’area formativa è stata eletta Carmela Romano, già consigliere nazionale aggiunto per l’ambito di evangelizzazione; per l’area carismatica-ministeriale Rosario Sollazzo, già coordinatore regionale uscente della Basilicata; per l’area sociale-missionaria Marcella Reni, membro uscente del Comitato nazionale di servizio. “A margine dell’Assemblea, è stata data comunicazione dell’avvenuta elezione all’Autorità ecclesiastica con la richiesta di validazione delle elezioni avvenute, in adempimento alla norme vigenti nel nuovo Statuto dell’associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, recentemente approvato dal Consiglio Permanente della Cei”, si legge in una nota. Facendo seguito alla lettera inviata al presidente della Conferenza episcopale italiana, dal presidente del Rinnovamento nello Spirito, la nota riferisce che “il cardinale Gualtiero Bassetti ha inviato nota confirmatoria circa la legittimità della permanenza nella carica del presidente del RnS”.