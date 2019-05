Giornata vocazioni: Ravenna, domani in diretta su Raiuno la messa con l’arcivescovo Ghizzoni

Telecamere Rai di nuovo accese su Ravenna, domani, domenica 12 maggio. In occasione della Giornata nazionale per le vocazioni, Raiuno trasmetterà in diretta la messa presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, dalla chiesa di San Giovanni Evangelista. Canterà per la prima volta in pubblico davanti alle telecamere Rai un coro inter-parrocchiale di giovani della diocesi, che animerà la messa. Il coro è formato da una trentina di ragazzi, provenienti da varie parrocchie che hanno una tradizione di musica corale (Portomaggiore, San Biagio, San Rocco, La malva) e anche da fuori diocesi. Nelle ultime settimane hanno provato insieme in diverse occasioni per affinare i canti in scaletta che avranno un tema vocazionale. Nel pomeriggio, poi, giovani da tutta la regione parteciperanno alla visita guidata ad alcuni monumenti Unesco gestiti dall’Opera di Religione (San Vitale, il Battistero Neoniano e Sant’Apollinare Nuovo) promossa da “Pietre Vive”, l’esperienza di annuncio di fede attraverso l’arte coordinata a livello internazionale dal gesuita padre Jean-Paul Hernandez.