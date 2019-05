Gallerie degli Uffizi: Firenze, un audio-percorso racconta 12 capolavori del museo

Un audio-percorso tra capolavori, distribuito su 12 opere, che propone al pubblico degli Uffizi una visione inedita del museo come “cantiere” di storie. Autori delle narrazioni sono operatori museali e cittadini immigrati divenuti italiani che hanno intrecciato alla storia di queste opere racconti dedicati a temi universali: dalla famiglia all’amicizia, dalla preghiera al viaggio. Nell’audio-percorso, presentato oggi in anteprima agli Uffizi, il visitatore sarà così accompagnato nella conoscenza di alcuni dipinti delle collezioni museali: Adorazione dei Magidi Gentile da Fabriano; Tebaide, di Beato Angelico; Sant’Anna Metterza di Masaccio e Masolino; Annunciazione, Annunciazione di Cestello, Primavera, Pallade e il Centauro di Sandro Botticelli; Allegoria Sacra di Giovanni Bellini; Testa di uomo anziano di Camillo Boccaccino; Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio; Liberazione di Andromeda di Piero di Cosimo; Sacra Famiglia di Luca Signorelli. Le voci per i racconti sono state donate gratuitamente da attori e attrici del teatro italiano: Marco Baliani, Micaela Casalboni, Lella Costa, Laura Curino, Lucilla Giagnoni, Giulia Lazzarini, Marco Martinelli e Emma Montanari, Maria Paiato, Marco Paolini, Ottavia Piccolo, Paola Roscioli, Arianna Scommegna. Il progetto ha coinvolto in totale 13 narratori, tra ‘nuovi cittadini’ e operatori museali. I percorsi saranno messi a disposizione del pubblico sul sito delle Gallerie e sulle principali app podcast a partire dal 13 maggio.