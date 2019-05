Diocesi: Siracusa, domani il rientro delle reliquie di Santa Lucia in cattedrale

Domani è il giorno del rientro delle reliquie di Santa Lucia nella cattedrale di Siracusa. Alle 11,30 nella chiesa di Santa Lucia alla Badia si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della cattedrale, mons. Salvatore Marino, con la presenza della Comunità degli aspiranti e dei diaconi permanenti dell’arcidiocesi. Alle 19, si svolgerà la processione delle reliquie e del simulacro della santa patrona attraverso il percorso storico per le vie di Ortigia, fino ad arrivare a piazza Duomo. È previsto l’omaggio dell’Ufficio del centro storico del Comune di Siracusa in piazza San Giuseppe e della comunità parrocchiale di San Giovanni all’Immacolata in piazza della Giudecca. Alle 21,30, l’ingresso delle reliquie e del simulacro in cattedrale, dove verrà chiusa la nicchia della cappella che li custodisce. Per gli eventi collaterali è stata inaugurata al Parlatorio delle monache la mostra “Santa Lucia e il patrocinio a Siracusa” a cura di Dario Bottaro e Michele Romano. Stasera alle 20,30 a Santa Lucia alla Badia “La Luce”, omaggio a Lucia del coro polifonico “Euridice” di Bologna, diretto dal maestro Pier Paolo Scattolin, e del coro polifonico europeo “Giuseppe De Cicco”, diretto dal maestro Maria Carmela De Cicco. Domani, alle 12, sul sagrato della cattedrale concerto del Corpo musicale “Città di Siracusa” diretto dal maestro Michele Pupillo.