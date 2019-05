Diocesi: Ragusa, il 14 maggio a Vittoria la presentazione ai giovani del bando “Fermenti” con Confcooperative

Le opportunità proposte dal bando “Fermenti”, per i giovani tra i 18 e i 35 anni, saranno presentate dalla diocesi di Ragusa e da Confcooperative, a Vittoria. L’occasione è un incontro che si terrà martedì 14 maggio, alle 17, nella sala Giudice del Chiostro delle Grazie. Saranno illustrate le finalità e gli strumenti per aderire a un bando che è rivolto a “gruppi informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre e un massimo di cinque giovani oppure ad “Associazioni temporanee di scopo” (Ats) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore. Il bando intende sostenere, in particolare, idee, progetti e iniziative imprenditoriali che i giovani possano sviluppare.