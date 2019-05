Diocesi: Mazara del Vallo, il 14 maggio inaugurazione a Marsala di una casa d’accoglienza per uomini in difficoltà

Martedì 14 maggio alle 11, si terrà a Marsala l’inaugurazione della Casa fraterna per uomini in difficoltà sociale (via Mons. Andrea Linares, 5 – quartiere Sappusi). “La struttura di pronta accoglienza e di accompagnamento – spiega un comunicato – sarà dedicata a Pio La Torre e Piersanti Mattarella, che entrambi lottarono tenacemente il fenomeno mafioso e la corruzione”. La Casa fraterna, promossa dall’Opera di religione mons. Gioacchino Di Leo e dalla diocesi di Mazara del Vallo, è sostenuta dai fondi dell’8Xmille alla Chiesa cattolica e dalle donazioni di persone generose. L’immobile è stato acquistato dalla diocesi di Mazara del Vallo e concesso in comodato d’uso all’Opera di religione. All’apertura della Casa sarà presente il vescovo mons. Domenico Mogavero.