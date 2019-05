Diocesi: Matera, l’arcivescovo Caiazzo incontra gli studenti dell’istituto Loperfido-Olivetti

“I giovani una sfida per la Chiesa. La Chiesa una sfida per i giovani” è il tema che l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, svilupperà in un incontro che il Serra Club di Matera ha organizzato nell’Aula magna dell’istituto Loperfido-Olivetti. Si svolgerà lunedì 13 maggio, alle 10.30. Il presule incontrerà gli studenti del terzo e quarto anno approfondendo particolarmente i capitoli quarto, quinto e nono dell’esortazione apostolica di Papa Francesco “Christus Vivit”. Al centro del confronto, problematiche che riguardano la società di oggi. Parteciperanno all’incontro la dirigente scolastica, Carmelina Gallipoli, il presidente del Serra Club, Gabriele Draicchio, e padre Lucio Scalia dei fratelli rogazionisti del Villaggio del fanciullo di Sant’Antonio al rione Lanera di Matera, che porterà una significativa testimonianza di vita e di fede.