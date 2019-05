Diocesi: Cerreto Sannita, oggi saranno ordinati due nuovi diaconi

Saranno ordinati diaconi oggi, sabato 11 maggio, alle 18.30, nella cattedrale di Cerreto Sannita, Guido Santagata e Valentino Simone con il rito dell’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione da parte del vescovo, mons. Domenico Battaglia. Per lui saranno le prime due ordinazioni diaconali, da quando ha fatto il suo ingresso in diocesi il 2 ottobre 2016. Guido Santagata della parrocchia di “San Felice e Ss. Apostoli Pietro e Paolo” di Gioia Sannitica attualmente presta servizio presso la Caritas diocesana. Valentino Simone della parrocchia di “San Lorenzo Martire” di San Lorenzello, invece, presta servizio presso le comunità parrocchiali di Auduni, Curti, Criscia e Caselle in Gioia Sannitica.