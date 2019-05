Diocesi: Cerreto Sannita, in vista delle elezioni europee doppio appuntamento formativo-informativo domenica 12 maggio

In vista delle imminenti elezioni del Parlamento europeo, doppio appuntamento domenica 12 maggio presso il Centro Emmaus della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. La Scuola diocesana di impegno socio-politico, l’Azione cattolica diocesana, il Movimento studenti di Azione cattolica, la Pastorale giovanile, il Meic e la cooperativa sociale di comunità iCare hanno messo in piedi due diverse iniziative. La prima, “Vecchia Europa e nuovi Giovani. Un voto decisivo” alle ore 17 ha carattere formativo (soprattutto per chi voterà per le europee per la prima volta). Obiettivo, spiega un comunicato, “riflettere su che significa essere cittadini europei, su quanto ci sentiamo cittadini europei e sul nostro senso di appartenenza all’Europa” per “informarci riguardo ai cambiamenti che sono in corso e alle nuove sfide che ci troviamo oggi ad affrontare oggi”. A seguire “Ascoltiamo per decidere”, un incontro-confronto vero e proprio su alcuni temi fra i candidati sanniti e fra i partiti che si candideranno alle europee.