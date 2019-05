Diocesi: Andria, si conclude il 14 maggio il percorso di catechesi attraverso l’arte

Si svolgerà martedì 14 maggio, alle 19, nell’opera diocesana “Giovanni Paolo II” di Andria il terzo e ultimo laboratorio di un percorso di catechesi con l’arte, promosso dall’Ufficio catechistico diocesano sul tema: “Generare e lasciar partire”. La finalità dei tre laboratori è quella di legare la liturgia alla catechesi utilizzando, come veicolo di formazione, la presentazione in particolare di alcune opere d’arte presenti in diocesi. Da qui la collocazione dei tre incontri in preparazione dei tempi forti dell’Avvento, della Pasqua e quest’ultimo della Solennità della Pentecoste. Al fine di favorire, inoltre, la modalità laboratoriale, è stata data la possibilità di partecipare ai tre incontri, a un solo rappresentante per ogni comunità parrocchiale, fornendo però il materiale per poter replicare nei gruppi di catechesi della parrocchia, quanto sperimentato nei laboratori. Il terzo laboratorio avrà come tema: “Dal generare alla fede all’errare” e saranno presentate opere che interpretano, evocano e annunciano detta esperienza.